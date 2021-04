Incidente in via Conti: centauro all’ospedale

E' successo all'angolo con via Gambini. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il 118. Chiuso il tratto tra via dei Porta e via Matteotti per i rilievi. Ferito un 43enne

Un incidente ha coinvolto un'auto e un motociclo in Via Gambini angolo Via Conti: è successo alle 10.30 di oggi, 26 aprile. La prima squadra della sede centrale del Comando provinciale Vigili del fuoco è intervenuta provvedendo alla messa in sicurezza dell'area del sinistro e i dei mezzi incidentati. Il motociclista, un uomo di 43 anni, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. Dopo essere stato sbalzato dal suo mezzo ha riportato un trauma tranico e la frattura esposta di un polso ma non sarebbe in gravi condizioni. In auto, invece, una donna che, secondo le prime testimonianze, avrebbe mancato la precedenza. Sul posto anche personale della Polizia Locale per gli accertamenti. Chiuso il tratto tra via dei Porta e via Matteotti per i rilievi.