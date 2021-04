Incidente tra via Crispi e via Gatteri: coinvolti un autobus e uno scooter

Un incidente stradale che ha coinvolto un autobus e uno scooter si è verificato all'intersezione tra via Crispi e via Gatteri intorno alle 12.30 di oggi, martedì 20 aprile. Dalle prime testimonianze sembra che uno scooter non abbia rispettato lo stop e si sia immesso da via Crispi in via Gatteri mentre la linea 26 dell'autobus scendeva verso viale XX Settembre. Le vie sono rimaste chiuse per circa mezzora. Non ci sarebbero state gravi conseguenze per il conducente dello scooter. Notizia in aggiornamento.