TRIESTE - Un incidente stradale ha coinvolto quattro auto intorno alle 18:40 di oggi, 28 agosto in via D'Alviano, all'altezza del Gasometro. Due auto sono entrate in collisione e l'impatto ha successivamente coinvolto altre due auto in sosta. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. Sul posto la Polizia Locale.