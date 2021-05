Incidente in via D'Alviano: scooterista all'ospedale

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 22:20 di oggi, 18 maggio, in via D'Alviano, incrocio via D'Isella, davanti alla sede dei Vigili del Fuoco. Coinvolti un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato lo scooterista che è stato trasportato dal personale sanitario a Cattinara. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro e dei mezzi incidentati e la Polizia Locale.