Schianto in via D'Alviano, feriti due scooteristi

TRIESTE - Due scooteristi di mezza età sono rimasti feriti in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in via Bartolomeo D'Alviano, all'altezza dell'ex gasometro. La coppia si trovava in sella ad un mezzo a due ruote quando, a causa della presenza sulla carreggiata di una sostanza scivolosa, la persone alla guida ha perso il controllo. Entrambi sono rovinati addosso ad una autovettura in sosta. Le due persone sono state soccorse da un'ambulanza della Croce Rossa Italiana. Sul posto, per i rilievi del sinistro e per la viabilità, anche una pattuglia della Polizia Locale.