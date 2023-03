Brutto frontale in via dell'Istria, grave motociclista

TRIESTE - È stato portato direttamente in sala operatoria il motociclista sulla cinquantina che nella tarda serata di oggi in via dell'Istria è rimasto vittima di un brutto incidente. La moto che guidava si è schiantata contro una autovettura all'altezza dell'incrocio con via Orsera. L'impatto è stato violento e l'uomo, trovato incosciente sulla scena, ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori. Sul posto è intervenuta la polizia locale (che ha chiuso la strada), i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato e l'hanno trasportato all'ospedale di Cattinara. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi.