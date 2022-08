Incidente a San Giacomo, scontro tra i carabinieri e un autobus

TRIESTE - Non si è fatto male nessuno ma il traffico a San Giacomo ne ha risentito e non poco. Poco prima delle 12 di oggi 27 agosto una gazzella dei carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente che ha coinvolto un mezzo della Trieste Trasporti. Il sinistro, avvenuto poco dopo il Comando provinciale dell'Arma, non ha avuto conseguenze per le persone che viaggiavano a bordo della linea 10, né per il personale dei carabinieri. Danni sono invece stati registrati sulle carrozzerie di entrambe le vetture. Sul posto, per i rilievi di rito, una pattuglia di militari dell'Arma.