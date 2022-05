Incidente a San Giacomo, giovane scooterista a Cattinara

Una giovane scooterista è stata trasportata per accertamenti all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un incidente che ha coinvolto anche un'automobile. Il sinistro, le cui cause sono al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, è avvenuto in via dell'Istria - poco prima di largo Pestalozzi - nel rione di San Giacomo. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la ragazza e successivamente fatta salire a bordo dell'ambulanza. Non sarebbe in gravi condizioni. Disagi al traffico.