Due auto si scontrano in via Petronio: un uomo all’ospedale

Un incidente è avvenuto oggi, sabato 3 ottobre, all'incrocio tra via Donadoni e via Petronio. È successo intorno alle 19 e si è trattato di uno scontro fronto - laterale tra due auto. Uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Cattinara, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. La conducente dell'altra auto, una donna, ha invece rifiutato il trasporto da parte dell'ambulanza del 118. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, la Polizia locale per viabilità e rilievi.

