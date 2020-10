Grave schianto in via Fabio Severo: 18enne in rianimazione a Cattinara

Si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara il 18enne centauro rimasto vittima di un grave incidente avvenuto nella mattina di oggi 22 ottobre pochi minuti dopo le 9 all'incrocio tra via Fabio Severo e via Cicerone. Il giovane (S.M. le iniziali ndr) è andato a sbattere contro una Fiat Tipo guidata da un 35enne (D.L.A. le iniziali ndr) che, provenendo da via Fabio Severo, stava svoltando in via Cicerone. L'automobilista ha riportato delle ferite giudicate non gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento e il 18enne è caduto dal motociclo Aprilia, venendo sbalzato a qualche metro di distanza. Le condizioni del giovane, che avrebbe perso conoscenza dopo l'urto, sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo averlo intubato, l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale per i rilievi. La dinamica dell'incidente risulta essere ancora poco chiara ed è al vaglio delle forze dell'ordine.