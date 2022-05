Brutto incidente in via Filzi, scooterista a Cattinara

Un incidente si è verificato intorno alle 16:50 in via Filzi, angolo via Milano. Coinvolti una Volkswagen Polo con targa slovena e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la persona in sella alle due ruote, un uomo sulla quarantina, che è stato sbalzato contro il parabrezza dell'auto, prima di rovinare a terra. La vittima è stata trasportata a Cattinara dagli operatori del 118. Sul posto ambulanza, automedica, Polizia Locale e Polizia.