Brutto incidente in via Flavia, centauro di 46 anni grave a Cattinara

TRIESTE - E' stato ricoverato in gravi condizioni lo scooterista triestino che verso le 22:30 di ieri 26 agosto è rimasto vittima di un violento incidente, avvenuto all'incrocio tra via Flavia e via Forti, all'entrata del rione di Borgo San Sergio. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione è risultato positivo all'alcol test con valori di ben sei volte oltre il limite di legge, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto. Lo scooter di grossa cilindrata è stato ritrovato, causa l'elevata velocità, a circa una cinquantina di metri di distanza dal luogo del sinistro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al malcapitato, l'hanno trasportato all'ospedale di Cattinara dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per un forte trauma ad un arto superiore. Non sarebbe in pericolo di vita.