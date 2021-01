Strage sfiorata a Melara, auto evita un bus e si schianta: quattro feriti

Un'auto cerca di evitare un autobus e va a sbattere contro la segnaletica della fermata, causando quattro feriti. E'successo intorno alle 13:30 in via Forlanini: l'Audi, guidata da un uomo sulla sessantina, scendeva in velocità e per evitare di impattare l'autobus è salita sul marciapiede, per poi terminare la corsa contro il palo. Portate via in ambulanza quattro persone, una ragazzina di 13 anni al Burlo e altre tre persone a Cattinara: una passeggera dell'auto, uno del bus e un pedone. Nessuno di questi sarebbe in gravi condizioni. Intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area interessata. Sul posto 3 autoambulanze, un'auto medicalizzata e la Polizia Locale.





