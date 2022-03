Estratti dall'auto dopo lo schianto, due persone a Cattinara

Due persone sono finite all'ospedale di Cattinara dopo essere rimaste vittime di un incidente avvenuto alle 6:30 di oggi 1 marzo. Il sinistro si è verificato all'incrocio tra via Parini e via Foscolo e ha coinvolto due Toyota, una Yaris e una Verso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Muggia. I due occupanti della Verso sono rimasti incastrati dentro l'autovettura. I vigili del fuoco li hanno estratti e consegnati al personale della Sogit che li ha trasportati all'ospedale. Sul posto per i rilievi anche la Polizia Locale.