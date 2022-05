Incidente in via Gatteri, scooterista a Cattinara

Nella serata di oggi 15 maggio il 118 ha portato uno scooterista all'ospedale di Cattinara. Il giovane, è rimasto vittima di un incidente avvenuto all'incrocio tra via della Ginnastica e via Gatteri. Nel sinistro, oltre allo scooterista che non ha riportato gravi conseguenze, è rimasta coiinvolta anche una persona alla guida di una autovettura. Sul posto anche la Polizia Locale che ha parzialmente chiuso via Gatteri, così da effettuare i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.