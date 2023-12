Incidente tra bus e scooter: via Giulia in tilt

TRIESTE - La polizia locale del Comune di Trieste è intervenuta in via Giulia, all'altezza dell'ingresso del giardino pubblico, per un incidente tra la linea 9 della Trieste Trasporti e uno scooter. Nessuna persona è rimasta ferita. Traffico in tilt fino alla rotonda del Boschetto. Sul posto un equipaggio della polizia municipale.