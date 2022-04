Incidente in via Battisti, ferito giovane motociclista

Un giovane motociclista è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo le 13 di oggi 28 aprile e che ha visto coinvolto anche uno scooter. Il sinistro è avvenuto all'inizio di via Cesare Battisti, nei pressi della galleria Fenice. Le condizioni del conducente della motocicletta non sembrano essere gravi. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale, giunta sul posto con due pattuglie per i rilievi e per la gestione della viabilità. Sul posto l'ambulanza della Sogit. Leggeri disagi al traffico.