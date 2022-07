Auto perde il controllo e finisce contro lo spartitraffico: chiusa una corsia in via Giulia

Un'auto perde il controllo e finisce contro lo spartitraffico in via Giulia: è successo alle 14 di oggi in prossimità di piazza Volontari Giuliani. La Panda rossa, guidata da una donna di 35 anni, procedeva dal centro verso l'adiacente piazza e si è schiantata contro l'isola spartitraffico abbattendo diversi paletti.

Le condizioni di salute della conducente, e delle due figlie minori a bordo, non sembrano preoccupanti. È comunque intervenuto il 118 con un'ambulanza per accertamenti.

Chiusa una corsia di marcia, quella verso San Giovanni, e la Polizia Locale ha istituito il senso unico alternato.