volo di una decina di metri

/ Via Giulia

Incidente davanti al Giulia, scooterista ventenne a Cattinara

Il giovane si trovava in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è schiantato contro una Fiat Punto che stava svoltando nell'androna di scala al Monticello. Sul posto i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco