Auto perde il controllo e finisce contro lo spartitraffico: sul posto il 118

Un'incidente si è verificato oggi in via Giulia intorno alle 14. Un'autovettura, una panda rossa guidata da una donna di 35 anni, è finita contro l'isola spartitraffico abbattendo diversi paletti. Le condizioni di salute della conducente, e delle due figlie minori a bordo, non sembrano preoccupanti. Intervenuto il 118 e la Polizia locale. Una corsia di marcia, quella verso San Giovanni, è rimasta chiusa per un'ora circa ed è stato istituito il senso unico alternato.