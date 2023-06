Incidente in via Giulia, scooterista all'ospedale

TRIESTE - Un incidente si è verificato intorno alle 7 di oggi, 3 giugno, in via Giulia, all'altezza del civico 90. Uno scooter si è scontrato frontalmente con un'auto. Ad avere la peggio è stata la donna in sella alle due ruote, una 36enne, che è stata trasportata a Cattinara in codice giallo dagli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto. A causa del sinistro, si sono registrati disagi alla circolazione con alcuni bus bloccati nel traffico. Sul posto anche i Vigili del fuoco, i responsabili della Trieste Trasporti e la Polizia locale.