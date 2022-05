Incidente mortale in via dell'Istria: cade dallo scooter e muore a 51 anni

Un incidente mortale si è verificato alle 16:30 di oggi, venerdì 27 maggio, in via dell'Istria, tra la nuova rotonda davanti al cimitero di Sant'Anna e il distributore di benzina. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe della caduta autonoma di uno scooterista di 51 anni, che è stato soccorso dagli operatori del 118 ma i traumi riportati erano troppo gravi e l'uomo non ce l'ha fatta. Si sono registrati importanti disagi al traffico. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.