Frontale in piazza Garibaldi, due scooteristi a Cattinara

TRIESTE - Due scooteristi sono stati trasportati in condizioni serie all'ospedale di Cattinara dopo essersi scontrati in piazza Garibaldi. Il sinistro è avvenuto questa sera verso le 20. I due conducenti, uno del 1991 e l'altro del 1960, hanno riportato rispettivamente un trauma multiplo agli arti inferiori e un trauma cranico. Sul posto due ambulanze e l'automedica del 118, la polizia di Stato, la polizia locale e i vigili del fuoco. Non sono in pericolo di vita.