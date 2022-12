Carambola a tre in via Marchesetti, madre e bimbo di un anno in ospedale

TRIESTE - Tre persone adulte e un bimbo di un anno sono stati portati in ospedale dopo essere rimaste vittime di un brutto incidente, avvenuto in via Marchesetti poco prima delle 20 di oggi 13 dicembre. Tre le autovetture coinvolte nel sinistro che sarebbe stato causato da un tamponamento. Una delle macchine ha interrotto la sua corsa nei pressi della fermata dell'autobus. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e la polizia locale, sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica. Le due persone adulte sono state trasportate, non in gravi condizioni, al pronto soccorso di Cattinara. La madre e il bimbo di un anno, che ha subito un lieve trauma cranico, sono stati portati al pronto soccorso del Burlo. Nessuno è in pericolo di vita.