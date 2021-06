Schianto tra auto e scooter in via Matteotti: una scooterista all'ospedale

L'incidente è avvenuto stamattina all'intersezione con via Donadoni. All'origine dell'impatto ci sarebbe stata una mancata precedenza. Danneggiate anche due auto in sosta

Uno schianto tra un'auto e una moto è avvenuto questa mattina alle 9:55 all'intersezione tra via Matteotti e via Donadoni. Alla guida dell'auto, un'Opel Agila, un ragazzo di 22 anni con iniziali C.T., mentre lo scooter Honda Sh era condotto da una donna di 35 anni con iniziali P.L., che è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso di Cattinara dagli operatori del 118. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente l'auto avrebbe mancato la precedenza allo scooter. Sul posto, per viabilità e rilievi, la Polizia Locale.