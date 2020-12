Ennesimo schianto in via Mazzini, autista del furgone a Cattinara

Ennesimo incidente in via Mazzini angolo via San Spiridione. Nel sinistro avvenuto verso le 10.30 di oggi 17 dicembre sono rimasti coinvolti un furgone Fiat Doblò e un autobus della Trieste Trasporti. Ad avere la peggio è stato il furgone che, con ogni probabilità, proveniva da via San Spiridione ed è finito addosso alla linea 10 del trasporto pubblico locale. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e i sanitari del 118. L'incrocio è stato chiuso al traffico.

La notizia è in aggiornamento