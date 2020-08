Brutto incidente nella notte in via Mazzini: tre feriti

Un brutto incidente sì è verificato questa notte in via Mazzini, intorno alle 3.30. Sono rimaste coinvolte un'auto e una moto, sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118, che hanno portato in ospedale tre feriti di cui due in codice rosso e uno in codice verde. Notizia in aggiornamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.