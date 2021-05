Incidente in via Miani: auto esce di strada e finisce contro un albero

Un incidente stradale si è verificato oggi, 17 maggio, in via Miani, fortunatamente senza conseguenze per il conducente. Intorno alle 17:00, un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita contro un albero. Il conducente è uscito autonomamente dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'autovettura e rimosso la pianta. Sul posto anche il personale sanitario, la Polizia Locale ed il personale della Trieste trasporti.