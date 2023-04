Un incidente si è verificato intorno alle 17:30 di oggi in via Oriani. Coinvolti un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, un uomo di 70 anni, che è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice verde. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e due pattuglie della polizia locale. Traffico rallentato a causa del sinistro.