Incidente in via Oriani: tre auto coinvolte, traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 18:30 di oggi, 17 maggio, in via Oriani, all'altezza di via Vasari. Coinvolte tre auto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto la Polizia Locale per la viabilità e i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, la Nissan stava procedendo da via Vasari e si è immessa sulla via Oriani. In quel momento è stata colpita dalla Renault Twingo, che a sua volta è stata colpita dalla Opel.

Notizia in aggiornamento