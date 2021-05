Investita mentre andava a scuola: ferita una ragazza di 15 anni

Investita questa mattina mentre andava a scuola: è successo a una ragazza di 15 anni intorno alle 7 del mattino in via di Prosecco, nella zona di Opicina. Come riportato da Telefriuli, la Polizia locale è intervenuta e ha effettuato i rilievi per capire le cause dell'incidente. La 15enne non è ferita in modo grave ma è finita contro il parabrezza dell'auto incrinandolo e il conducente si è fermato subito a prestare soccorso. Intervenuto sul posto il 118 con un'ambulanza, durante i soccorsi la giovane donna è rimasta sempre cosciente. Per la viabilità sono intervenuti a supporto anche i Carabinieri di Basovizza.