Ubriaco al volante, abbandona l'auto e fugge a piedi: fermato in piazza Foraggi

TRIESTE - La polizia locale l'ha fermato in piazza Foraggi, in evidenti difficoltà motorie, dopo la fuga a piedi. Un uomo del 1976 è stato protagonista, nella tarda serata di ieri 12 marzo, di un episodio alquanto rocambolesco avvenuto tra via Rossetti e la zona dell'ippodromo. Il conducente si trovava alla guida della sua autovettura quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo. L'automobile è finita su due ruote. A quel punto l'uomo ha pensato di abbandonare la macchina in mezzo alla strada, fuggendo a piedi. La polizia locale l'ha trovato in piazza Foraggi. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo. Durante l'episodio ha riportato un trauma alla mano.