Brutto schianto nella notte, sessantenne gravissimo a Cattinara

TRIESTE - Versa in gravi condizioni il sessantenne che poco dopo la mezzanotte di oggi 24 dicembre è rimasto vittima di un brutto incidente, avvenuto in via Schiaparelli. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, l'uomo ha perso il controllo ed è finito fuori strada. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l'hanno intubato e stabilizzato, per poi trasportarlo in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. La prognosi è riservata.