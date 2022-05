Incidente tra auto e camion in via Svevo: traffico bloccato

Un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion si è verificato oggi intorno alle 14.30 in via Svevo, all'intersezione con via degli Alti Forni. Bloccato il traffico, con code anche in via Baiamonti. Due i mezzi coinvolti: un tir con semirimorchio, condotto da un uomo (iniziali M.M., del 1961), e una Fiat Panda condotta da una donna del 1968 con iniziali S.M., che è rimasta leggermente ferita Sul posto la Polizia locale per i rilievi e il 118.