Incidente tra via Torrebianca e Corso Cavour: traffico rallentato

Un incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto (una Toyota) in via Torrebianca all'incrocio con Corso Cavour, dove una corsia è rimasta bloccata per un'ora, rallentando il traffico durante l'ora di punta. Erano infatti le 12:30 di oggi, venerdì 15 gennaio, quando per una dinamica ancora da chiarire si è verificata la collisione, che ha portato alla caduta dello scooter con conseguente intervento del 118 per soccorrere il conducente, le cui condizioni non sono gravi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e una pattuglia della Guardia di finanza.





