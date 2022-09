Travolto da uno scooter mentre va in bicicletta, grave settantenne

TRIESTE - Un ciclista di oltre 70 anni è ricoverato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni dopo esser stato travolto da uno scooter. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi 22 settembre in via Udine. L'uomo ha subito diversi traumi agli arti superiori ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che l'ha trasportato, in gravi condizioni, al pronto soccorso del nosocomio triestino. L'uomo è persona nota negli ambienti sanitari.