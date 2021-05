Strike di auto in sosta a Roiano oltre il coprifuoco, perde la targa e scappa: nei guai automobilista

Il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 87 di via Udine verso le 23:30 di ieri 14 maggio. Il carroattrezzi ha portato via alcune auto che si trovavano in sosta. Sfilza di contravvenzioni. Dovrà anche giustificare la sua presenza oltre l'orario del coprifuoco

Lo schianto, la carambola su tre autovetture posteggiate e poi la fuga. E' successo verso le 23:30 di ieri 14 maggio all'altezza del civico 87 di via Udine. Come testimoniato dal racconto e da alcune fotografie inviate a TriestePrima da un lettore, la macchina responsabile dell'incidente (che per fortuna non ha causato feriti ndr) procedeva in direzione del rione di Gretta quando ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro le auto in sosta, per finire, prima di ripartire, contro un palo della luce.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte ben quattro macchine (due delle quali hanno riportato danni ingenti, due invece meno gravi) e per poco una persona che in quel momento si trovava sulla scena non è stata investita. Nel secondo schianto l'autovettura ha perso la targa e i carabinieri del Radio Mobile, accorsi sul posto, hanno così avuto vita facile nel rintracciare l'automobilista. Verrà raggiunto da una sfilza di contravvenzioni e, visto l'orario ben oltre il coprifuoco, potrebbe essere sanzionato anche per il mancato rispetto della normativa anti Covid.