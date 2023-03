Scontro tra due auto in via Valerio: due feriti estratti dalle lamiere

TRIESTE - Un incidente si è verificato intorno alle 16:30 di oggi, mercoledì 29 marzo, in via Valerio, all'altezza del civico 77. Due autovetture, par cause da accertare, si sono scontrate e sono entrambe finite fuori il manto stradale. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con il personale sanitario del 118, hanno subito iniziato le operazioni di stabilizzazione di una della autovetture per poi estricare, sempre assieme al'equipe sanitaria, il conducente ed il passeggero rimasti incastrati all'interno. Risultano, in tutto, tre feriti. Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche la polizia locale. Intervento in corso.