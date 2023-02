Incidente in via Valerio: scooterista all'ospedale

Un incidente si è verificato poco dopo le 17:30 in via Valerio, in prossimità dell'università nuova. Uno scooterista ha impattato contro una vettura: il primo veicolo è rimasto parzialmente incastrato sotto la macchina. La persona che viaggiava in sella alle due ruote è rimasta ferita ed è stata assistita dagli operatori del 118 inviati dagli infermieri della Sores. È stata trasportata in ospedale in codice giallo. Cause dell'incidente al vaglio della Polizia Locale. Sul posto anche i Vigili del fuoco.