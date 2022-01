Perde il controllo dell'auto e finisce contro cinque macchine in sosta. L'incidente si è verificato questa notte in viale d'Annunzio, poco prima di via Rigutti. Alla guida del mezzo un giovane verosimilmente sotto l'effetto dell'alcol. Fortunatamente il ragazzo non ha riportato gravi ferite. Ingenti invece i danni materiali. Sul posto i Carabinieri.