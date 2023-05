Perde il controllo della vettura e finisce contro le auto in sosta

Una persona è stata soccorsa dai sanitari intorno alle 5:30 di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo, viale Miramare, all'altezza del civico 143, zona di Barcola. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, mentre conduceva una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è finita prima contro alcune auto in sosta e quindi contro una pianta. È riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno preso in carico la persona e l'hanno trasportata all'ospedale di Cattinara con ferite non gravi. Presenti anche i Vigili del fuoco allertati dalla Sores.