Si schianta contro un albero e si cappotta, automobilista a Cattinara

TRIESTE - E' stato trasportato all'ospedale di Cattinara il conducente alla guida di un'autovettura che nel primo pomeriggio di oggi in viale Miramare a Trieste si è schiantata contor un albero, per poi cappottarsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre alla polizia locale e i carabinieri presenti per i rilievi. Sono stati i vigili del fuoco, assieme al 118, ad estrarre l'uomo e a mettere il veicolo in sicurezza. Disagi al traffico.