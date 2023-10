Cade dalla bici in viale Miramare: anziano a Cattinara

TRIESTE - Un anziano cade dalla bicicletta e si procura un trauma cranico: è successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 ottobre, in viale Miramare, all'altezza del ponte della ferrovia. La persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico del 118. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112, gli operatori della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica. La persona è stata trasportata con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo all'ospedale di Cattinara, in codice giallo. Qualche disagio al traffico. Le sue condizioni non sarebbero gravi.