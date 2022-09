Scontro tra due auto all'imbocco del Villaggio del Pescatore

Un incidente che ha coinvolto due auto si è verificato a ridosso dell'incrocio tra la Sr14 e la strada di ingresso al Villaggio del Pescatore. Intorno alle 19, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino, una Skoda roomster e una Suzuki Splash si sono scontrate. Sotto shock la pensionata di Duino Aurisina a bordo della Skoda, praticamente illeso altro conducente. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Duino per i rilievi dell'incidente e una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina per garantire la viabilità sull'importante asse viario molto traffico in quella fascia oraria.