Scontro tra due auto all'imbocco del Villaggio del Pescatore: coppia di pensionati all'ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi martedì 4 ottobre lungo la SR14 all'altezza dell'incrocio con il Villaggio del Pescatore. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di prosecco, una Opel Corsa si è scontrata contro una Ford Ecosport. Ad avere la peggio la coppia di pensionati a bordo della Ecosport che sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Monfalcone. Non sono in pericolo di vita. Illesa la donna alla guida della Corsa. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco per i rilievi dell'incidente e viabilità.