Ubriachi e contromano, brutto frontale nella notte: in due a Cattinara e un ragazzino in codice verde al Burlo

TRIESTE - Brutto incidente frontale, ieri notte intorno alle 23, in via Gatteri angolo via Crispi, tra due auto. Sul posto sono giunte due ambulanze, l'automedica e la polizia locale. Tre i feriti, tra cui un ragazzino - due in codice giallo e uno in codice verde - che sono stati trasportati a Cattinara e al Burlo. Alla guida dell'auto che, procedendo contromano da via Crispi, ha causato l'incidente c'era un giovane del 2001 in stato di ebbrezza e senza patente. Due le persone che erano nell'auto centrata sulla fiancata, una donna e un ragazzino, con quest'ultimo che ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato al Burlo Garofolo in codice verde, mentre la donna seduta accanto al conducente dell'auto che ha causato il sinistro ha riportato un trauma cranico dovuto all'impatto frontale con l'airbag.