Si schianta contro un muretto in Carso, sedicenne al Burlo

DUINO (Trieste) - Una sedicenne è stata trasportata all'ospedale Burlo di Trieste dopo essere rimasta vittima di un incidente avvenuto poco dopo il semaforo in corrispondenza del bowling di Duino. Per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile di Aurisina, un ventunenne ha perso il controllo della sua BMW ed è andato a sbattere contro un muretto. La giovane non è in pericolo di vita.