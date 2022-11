Un pedone investito e due scooteristi a terra, in tre a Cattinara

TRIESTE - Nel pomeriggio di oggi in via Cumano e corso Saba si sono verificati rispettivamente un incidente tra un'autovettura e un motociclo, e un investimento. Nel primo caso ad avere la peggio è stato il conducente di uno scooter che ha subito un trauma agli arti superiori. Nel secondo incidente, invece, un pedone è stato urtato da un motociclo. In questo caso due sono le persone trasportate al pronto soccorso di Cattinara. Tutti e tre i feriti, accompagni al pronto soccorso dell'ospedale triestino dai sanitari del 118, non versano in gravi condizioni.