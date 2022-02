Intorno alle 14 di oggi, 4 febbraio, un furgone si è cappottato sul raccordo autostradale RA13. Non sono ancora chiare le cause. Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi ferite ed è uscito autonomamente dal mezzo. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina, il personale sanitario e Polizia stradale.