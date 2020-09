Tragedia in strada di Fiume: parcheggiando investe la moglie, che muore in ospedale

Un evento tragico ha avuto luogo ieri in strada di Fiume: un uomo, nel parcheggiare l'auto nel vialetto di casa, ha investito involontariamente la moglie. Per la signora, che aveva 90 anni, non c'è stato nulla da fare. Come riporta Telefriuli, l'impatto con l'auto ha causato un grave trauma alla testa e in altre parti del corpo e a nulla è valso l'intervento dei soccorsi, allertati dal marito 89enne. La povera donna è deceduta in ospedale nonostante il tempestivo trasporto dell'ambulanza del 118. I due erano sposati da 50 anni. Sul posto anche la Polizia.

